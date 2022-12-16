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Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 241 kişiyi yakaladı

Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 241 kişi gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 16.12.2022
Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 241 kişiyi yakaladı Kaynak: İl Jandarma Komutanlığı

Ankara

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürme"den aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. Bala'da, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek ve kullanmak"tan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ise Çubuk'ta yakalandı.

Her iki hükümlü de işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma asayiş timlerince 7-12 Aralık tarihlerinde yapılan devriye faaliyetleri ile yol kontrol noktalarında da çeşitli suçlardan aranan 239 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Altındağ'da satışa hazır 100 bin paket tütün yakalandı

Kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Altındağ'da kaçak tütün sevkiyatı yapılacağını öğrenen jandarma timleri plakası tespit edilen aracın güzergahında önlem aldı.

Durdurulan araçtaki aramada, 400 kutu içerisindeki 100 bin paket satışa hazır sarılmış tütün ele geçirildi.

Suç unsurlarına el konulurken, araç sürücüsü Y.D. gözaltına alındı.

11 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 6-13 Aralık tarihlerinde Beypazarı, Kalecik, Etimesgut, Mamak, Sincan, Yenimahalle ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen 11 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Olayların failleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili aranan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Beypazarı'nda tarih eser ele geçirildi

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesi amacıyla da çalışmalarını aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, Beypazarı'nda ikamet eden M.A. ve A.T.'nin ellerindeki tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceklerini ve müşteri arayışında olduklarını tespit etti.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu 2 şüpheli tarihi eserleri 900 bin lira karşılığında satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kuş figürlü 1 metal heykel ele geçirildi.

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