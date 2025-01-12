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Ankara'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Muhammet Fatih Gökmen  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Ankara'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara

E.D. idaresindeki 06 HE 1734 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Kırıkkale-Ankara sınırında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta bulunan M.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile A.D, Ü.D. ve A.Ş. Kırıkkale ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

M.D'nin cenazesi de incelemenin ardından morga gönderildi.



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