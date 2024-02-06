Dolar
30.57
Euro
32.89
Altın
2,026.42
ETH/USDT
2,326.50
BTC/USDT
42,878.00
BIST 100
8,776.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Valisi Ersin Yazıcı 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hakim Bey Apartmanı önünde açıklamalarda bulunuyor 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Gaziantep’in İslahiye ilçesinde anma programı düzenleniyor
logo
Gündem

Ankara'da deprem tatbikatı

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Buğrahan Ayhan, Aykut Karadağ  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Ankara'da deprem tatbikatı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Yenimahalle ilçesindeki AFAD Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta kamu kurum kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri de yer aldı.

Alanda senaryo gereği cihazlarla dinleme yapılırken arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.

Enkazda ve hasar görmüş binalarda mahsur kalanlar kırıcı ve kesici aletler, halatlarla kurtarıldı.

Tatbikat sonrası konuşan Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürü Soner Tüter, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Tüter, 6 Şubat'ı anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren ekiplerle enkazda hareket tarzlarını geliştirebilmek için tatbikat düzenlediklerini belirterek, tatbikata 14 ekip, 300 personel, 38 araçla 9 arama kurtarma köpeğinin katıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da deprem tatbikatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmalar, evi yıkılan son vatandaşımızı da yuvasına kavuşturuncaya dek sürecek
Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor
Bakan Koca, depremlerin yıl dönümünde sağlık çalışanları ve depremzedelerle buluştu
Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi

Benzer haberler

Ankara'da deprem tatbikatı

Ankara'da deprem tatbikatı

Hatay'ın simge noktaları depremlerin birinci yılında havadan görüntülendi

Kahramanmaraş ve depremin etkilediği 5 ildeki soruşturmalar kapsamında 794 sanık yargılanıyor

Türkiye'nin sağlık ordusu deprem bölgesi için seferber oldu

Türkiye'nin sağlık ordusu deprem bölgesi için seferber oldu
Depremde eşini ve iki oğlunu kaybeden anne hayatta kalan oğlu için yaşama tutundu

Depremde eşini ve iki oğlunu kaybeden anne hayatta kalan oğlu için yaşama tutundu
Gönüllü tercümanlar "Asrın felaketi"nde yabancı arama kurtarma ekiplerinin sesi oldu

Gönüllü tercümanlar "Asrın felaketi"nde yabancı arama kurtarma ekiplerinin sesi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet