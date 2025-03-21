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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1147 kişi yakalandı

Ankara'da, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1147 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1147 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14-20 Mart tarihlerinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 10, 5-10 yıl arası hapis cezaları bulunan 47, 5 yıla kadar hapis cezası olan 378 kişi ile ifadeye yönelik aranan 707 kişi yakalandı.

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