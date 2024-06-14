Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1024 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1024 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7-13 Haziran tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 302 ve ifadeye yönelik aranan 651 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.