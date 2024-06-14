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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karne sevinci yaşayan yavrularımızı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2023-2024 eğitim öğretim yılının ülke, millet ve tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karne sevinci yaşayan yavrularımızı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

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