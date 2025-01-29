Dolar
35.78
Euro
37.31
Altın
2,752.55
ETH/USDT
3,094.50
BTC/USDT
101,825.00
BIST 100
10,076.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek, MCH Arena'da Midtjylland ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Ankara'da bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emrullah Cesur  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Ankara

Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada civarda bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Panikleyen kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, köpeklerin kadının etrafını sardığı ve eteğinden çekiştirdiği anlar yer alıyor.

Mahalle sakinleri sahipsiz köpek sorununu anlattı

AA muhabirinin görüştüğü mahalle sakinlerinden Satılmış Karataş, mahalledeki köpek sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

"Çocuklarımız markete gidip gelirken köpeklerden çok muzdarip oluyor. İllaki başımıza bir olay gelmesi gerekmez." diyen Karataş, gece vakti sokağa çıkmaya çekindiklerini belirtti.

Tolga Yıldırım ise "Videoyu görünce çok kötü olduk. Bu duruma duyarsız kalmamak için gerekli mercilere de ulaştık. Burada sürekli köpek saldırısı oluyor. Saldırıya uğrayan kişi yetişkin değil çocuk da olabilirdi. Bir an önce bu konu hakkında bir önlem alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki yangından kurtulan otel personeli yaşadıklarını anlattı
Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
Çorum'da köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı
AA ile RTÜK ortaklığında "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Benzer haberler

Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Çorum'da köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

Antalya'da KOSGEB desteğiyle işini kuran kadın girişimci 60 kişiye istihdam sağlıyor

Bitlis'te kooperatif kuran kadınlar, yöresel lezzetleri pazarlıyor

Bitlis'te kooperatif kuran kadınlar, yöresel lezzetleri pazarlıyor
BM raportörüne göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Gazze'deki gibi bir yıkım görülmedi

BM raportörüne göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Gazze'deki gibi bir yıkım görülmedi
BM raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını eleştirdi

BM raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet