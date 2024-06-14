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Ankara'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama kararı

Ankara'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Fırat Taşdemir  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Ankara'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama kararı

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlama kararı verildi.

Buna göre, Ankara'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyecek.

Sürücülerin Ankara istikametine seyahatlerde belirtilen tarih aralığına uymaları istendi.

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