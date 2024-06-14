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HSK kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 4 bin 298 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
HSK kararları Resmi Gazete'de

HSK kararları Resmi Gazete'de
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