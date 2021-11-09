Dolar
9.72
Euro
11.26
Altın
1,824.51
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da çöken 2 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 09.11.2021
Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.

Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den üçüncü doz uyarısı

Benzer haberler

Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak

10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Makas atıp şerit değiştirenlere 35 milyon lira ceza

Makas atıp şerit değiştirenlere 35 milyon lira ceza
Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik 'sosyal medya' operasyonu

Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik 'sosyal medya' operasyonu
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı