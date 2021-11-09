Malatya'da çöken binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı
Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Malatya
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.
Malatya'da kent merkezindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde bulunan bir bina çöktü https://t.co/xdGcFJM3Af— AA Canlı (@AACanli) November 9, 2021
Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.
Olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.
AFAD, bölgeye Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. AFAD'a ait arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaştı.
Yaralıların tedavileri sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya, yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
"Binada 15 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor"
Olay yerinde incelemelerde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, gazetecilere iki katlı binada saat 16.50 sıralarında çökme meydana geldiğini, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkanların verdikleri bilgiye göre yaklaşık 15 kişinin binada bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.
Baruş, "13 kişiden hastanede yatan 3 kişi taburcu oldu. 2 vatandaşımızın akciğerlerinde kanama olduğu için yoğun bakımda takip ediliyor, hayati tehlikeleri yok. Diğer vatandaşlarımız da hafif yaralı. Şu anda kurtarılanlar arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını söyleyebiliriz." dedi.
Enkazdaki aramaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Baruş, "Arkadaşlarımız bir kişiden ses aldıklarını ifade ettiler. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Enkaz altında verilen sayılara göre çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Valilikten vatandaşlara çağrı
Malatya Valiliği, göçükte enkaz altında yakınlarının olduğunu düşünen kişilerin ihbarda bulunmasını istedi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şifa Mahallesi İnönü Caddesi 162 nolu binada saat 16.50 sıralarında meydana gelen çökme neticesinde enkazda yakını veya yakınları olduğunu düşünen vatandaşlarımızın 112 veya Valiliğimizin 0 532 662 60 23 nolu iletişim numaralarına bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Binada kolonların kesildiği iddiası
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara değinerek, şunları kaydetti:
"Binanın alt katındaki iki işyerinin birleştirilmesiyle ilgili bir tadilat olduğu bilgisi bize verildi. Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İşyerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş."
TBMM Başkanı Şentop çöken binaya ilişkin bilgi aldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çöken binaya ilişkin Vali Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı aradı.
Çöken binaya ilişkin Baruş ve Gürkan'dan bilgi alan Şentop, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.