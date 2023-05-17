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Ankara Valiliğinden "kuvvetli yağış" uyarısı

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Ankara Valiliğinden "kuvvetli yağış" uyarısı Fotoğraf: Fırat Çağlayan Yurdakul/AA

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarınki yağış uyarısı paylaşıldı.

Yarın Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen açıklamada, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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