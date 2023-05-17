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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin "Bu başarı Türkiye’nin gururudur." ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya müjde vererek "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." açıklamasını yaptığını anımsattı.

Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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