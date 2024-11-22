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Ankara merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı

Ankara merkezli 11 ilde siber dolandırıcılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Cankut Taşdan  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Ankara merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Ankara

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada "Sevgililer Günü chip para/hediye çeki kampanyası", "14 Şubat şans çarkı, çevirin kazanın" şeklinde ifadeler içeren sahte reklamları tıklamaları sonucu mağdur olan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin mağdurları sosyal medya reklamlarıyla sahte banka sitesine yönlendirdiklerini, "0850 4233646" ve "0850 4324636" numaralı telefon numaralarından "Bankaların genel müdürlüğünden arıyoruz" diyerek kart ve şifre bilgilerini elde edip mağdurların banka bilgilerine eriştiklerini, mağdurların internet bankacılığı hesaplarına girerek bilgileri dışında kredi kullandırdıklarını ve üçüncü şahıslara ait kripto varlık hesaplarına aktardıklarını, üçüncü şahıslara aktarılan tutarları aralarında paylaştıklarını tespit etti.

19 Kasım'da Ankara merkezli olarak Çorum, Malatya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Bartın, İzmir, Bayburt, Manisa ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.

Dijital materyallerde uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda elde edilen suç unsuru verilerin soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158'inci maddesinde düzenlenen "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" ve 243. maddesindeki "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Ankara merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı
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