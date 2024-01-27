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Ankara Adliyesinde "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu" kuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında, yetki alanının genişliği, artan iş yükü dikkate alınarak soruşturmalardaki etkinliğin, hız ve yargıda hedef sürelerin sağlanabilmesi amacıyla "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu" kuruldu.

Cemil Murat Budak  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Ankara Adliyesinde "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu" kuruldu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin göreve başlamasının ardından bazı başsavcıvekilleri ve Cumhuriyet savcılarının görevlerinin yeniden düzenlendiği Ankara Adliyesinde, Başsavcı Karaköse'nin talimatıyla oluşturulan "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosunda" 12 Cumhuriyet savcısı görev yapacak.

Adli olaylarla ilgili mesai saatleri dışındaki bütün talimatları büroda görevli savcılar verecek, olay yeri, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yanı sıra gözaltı/ek gözaltı, tutuklama, adli kontrole sevk, arama, el koyma gibi koruma tedbirleri de büroda görevli savcıların talimatıyla gerçekleşecek.

Büro, suç tipine uygun şekilde kolluğu talimatlandıracak, bu şekilde soruşturmalardaki etkinliğin, hız ve yargıda hedef sürelerin sağlanabilmesi, UYAP-EKİP entegrasyonu gereğince savcı-kolluk görüşme tutanaklarının ivedilikle düzenlenmesi sağlanacak.

Cumhuriyet savcılarının nöbetten ve nöbet izinlerinden kaynaklanan performans ve iş gücü kaybı ve karışıklığın ortadan kaldırılması, nöbetçi katiplerin belirlenmesi ve çalışma usullerindeki düzenin sağlanması amacıyla kurulan büro, 5 Şubat itibarıyla uygulamaya geçecek.

Öte yandan ihtisas nöbeti tutan diğer bürolar kendi nöbetlerini tutmaya devam edecek. Böylece uygulamada birlik sağlanacak. Nöbet işlemleri daha da hızlanacak.

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