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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Neriman Senanur Torun  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

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