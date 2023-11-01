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Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sarp Özer  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Ankara

Özbudun'un ölüm haberini eşi Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

"Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim." ifadesini kullanan Serap Yazıcı Özbudun, eşinin cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.

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