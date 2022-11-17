AnadoluJet'ten Kazakistan'a iki yeni sefer
Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara'dan Kazakistan'ın Almatı ve Astana şehirlerine tarifeli uçuşlarını başlatıyor.
İstanbul
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Doğuda daha çok noktaya uçuyoruz. Ankara-Almatı seferlerimiz 19 Kasım'da, Ankara-Astana seferlerimiz ise 4 Aralık'ta başlıyor." bilgilerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.