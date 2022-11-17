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AnadoluJet'ten Kazakistan'a iki yeni sefer

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara'dan Kazakistan'ın Almatı ve Astana şehirlerine tarifeli uçuşlarını başlatıyor.

Gökhan Yılmaz   | 17.11.2022
AnadoluJet'ten Kazakistan'a iki yeni sefer

İstanbul

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Doğuda daha çok noktaya uçuyoruz. Ankara-Almatı seferlerimiz 19 Kasım'da, Ankara-Astana seferlerimiz ise 4 Aralık'ta başlıyor." bilgilerine yer verildi.

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