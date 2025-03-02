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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Göksel Cüneyt İğde  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Beyköy, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkileri ile Gümüşova rampalarında sis etkisini gösterdi.

Görüşün azaldığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun batı kısmında yer alan Taşköprü, İhsaniye ve Hacıkadirler mevkileri ile Kuzey Çevre Yolu'nun otobana yakın bölümünde de sis görüldü.

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