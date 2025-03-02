Türkiye'deki STK'ler ramazanda yardımlarıyla milyonlara ulaşacak
Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ülkedeki deprem bölgesi ile Gazze ve Suriye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.
İstanbul
Türkiye, ramazanda sivil toplum kuruluşları (STK) eliyle deprem bölgesi ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca insana yardım elini uzatacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir" diyerek çalışmalarını başlatan Türk Kızılay, 1 milyar 922 milyon liralık yardımla 7,1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.
Türk Kızılay, ramazan boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, kavurma konserve ve bayramlık giyimin yanı sıra günde 65 binden fazla iftarlık dağıtımı yapmayı planlıyor.
Türk Kızılay ayrıca ramazan boyunca ülkedeki 672 bini aşkın ihtiyaç sahibine 462 milyon liralık nakdi yardımda bulunacak. Bu rakamın 128 milyon 476 bin lirası depremden etkilenen 11 ildeki 184 bin ihtiyaç sahibi için ayrıldı.
Ülke genelinde 400 milyon liralık ayni gıda yardımı ise 764 bini aşkın ihtiyaç sahibine verilecek, bu rakamın 113 milyon 311 bin lirası deprem bölgesindeki 206 binin üzerindeki ihtiyaç sahibine aktarılacak.
Türk Kızılay, ramazan ayına özel planlamayla Gazze'ye 1000 tonluk yardım malzemesi taşıyan yeni bir "İyilik Gemisi" gönderecek.
Türkiye Diyanet Vakfı, ramazanda 2,5 milyon kişiye yardım ulaştıracak
Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda, yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine gıda paketi, alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği olmak üzere toplamda 450 milyon liralık yardım yapacak.
Vakıf, deprem bölgesinde de 6 iyilik sofrası ile 135 bin vatandaşa iftar sofraları kuracak.
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye ramazan ayında 50 insani yardım tırı ulaştıracak. Vakıf, ramazan boyunca, iftar, sahur ve sıcak yemek dağıtımlarıyla 250 bin Filistinliye yardım ulaştırmayı hedefliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 9 dilde basılan 73 bin Kur'an-ı Kerim, 19 ülkedeki Müslümanlara ulaştırılacak.
Vakıf, 10 ülkede 48 yeni su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak. Bu kuyulardan toplamda 391 bin 100 kişi faydalanacak.
İHH ramazanda 67 ülkede yardım yapacak
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 67 ülkede yapacağı yardım çalışmalarıyla 4 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor.
Bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde 50 bin aileye kumanya ve kumanya kartı dağıtmayı planlayan vakıf, aynı zamanda Türkiye genelinde 20 bin aileye gıda kartı, yurt dışı çalışmaları kapsamında da ihtiyaç sahibi ailelere 50 bin gıda kumanyası vermeyi hedefliyor.
Ramazanda çocuklara yönelik çalışmalar da planlandı. Bu çerçevede, 15 ülkede yetimler için bayramlık elbisesi hediye edilecek.
Deniz Feneri Derneği 25 ülkede faaliyette bulunacak
Deniz Feneri Derneği "Ramazanda Sofranı Paylaş" sloganıyla yürüttüğü ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 25 ülkede 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.
Dernek, İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce kişinin barınma sorunu yaşadığı Gazze'de ilk etapta 1000 aile için çadır kent kuracak. Çadır kentin yanı sıra bölgeye acil yardım malzemeleri ve gıda paketleri ulaştıracak.
Şam ve Halep'te kurulan aşevi ve ücretsiz giyim mağazaları ile binlerce ihtiyaç sahibine hizmet verecek olan dernek, aşevi kapsamında ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişiye sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapacak.
Dernek, 3 kıta ve 25 ülkede gıda kolisi dağıtacak. Türkiye'de ise 50 bin aileye gıda kartı verilecek.
Ramazanın 15. günü "İslam Dünyası Yetimler Günü" kapsamında 25 ülkede yetim sofraları kurulacak. Hayırseverler, 1500 lira bağış yaparak bir çocuğun bayramlık kıyafet ihtiyacını karşılayabilecek.
İDDEF 56 ülkede ramazan yardımı yapacak
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze başta olmak üzere 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.
Federasyon bu kapsamda, zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları Türkiye dahil Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahipleri, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan ülkeler ile medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrenciler ve ailelerine ulaştıracak.
Yardımlar, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki muhtaç kimselere teslim edilecek.
İç savaş ve getirdiği zorluklarla mücadele eden Yemen, Suriye, Somali ve Afganistan ile Afrika'da çalışmalar yürüten federasyon, Balkanlar'da da kumanya dağıtımı yapacak, deprem bölgesindeki afetzede ailelere iftar ve sahur verecek.
Hayrat İnsani Yardım Derneği 33 ülkeye yardım ulaştıracak
Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazan ayında 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürecek.
Geçen yıl Türkiye'de ve 31 ülkede 965 binden fazla ihtiyaç sahibine yardım eden dernek yetkilileri ve gönüllüleri, bu yıl 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur ikramında bulunacak.
Dernek, ihtiyaç sahiplerine sıvı yağ, un, bakliyat, tuz, şeker gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyalar da dağıtacak. Toplanan fitre ve zekatlar ise afet bölgelerinde ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki mağdur ve muhtaç kimselere ulaştırılacak.
Ramazan ayının 15. gününde "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle Türkiye ve Gazze'deki yetimler başta olmak üzere pek çok ülkedeki yetimlere yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Hafızlık yapan talebeler için Kur'an-ı Kerim dağıtımı, çocuklar için bayramlık kıyafet yardımları da yapılacak.
Sadakataşı Derneği 30 ülkeye yardım ulaştıracak
Sadakataşı Derneği, bu yıl ramazan çalışmalarını başta Türkiye ve Filistin olmak üzere toplamda 30 ülkede gerçekleştirecek.
Yardımlar kapsamında yurt içinde 20 ilde çalışma yürütecek dernek, ekipleriyle ihtiyaç sahibi ailelere fitre, zekat, market kartı, kumanya ve bayramlık kıyafet dağıtacak.
Dernek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, gönüllü ekipleri aracılığıyla her gün 3 bin aileye 2 kilogram ağırlığında ekmek verecek, 5 bin kişiye iftar yemeği ikram edecek.
Yetim Vakfı, ramazan yardımlarını 28 ülkede yapacak
Yetim Vakfı, ramazan ayında başta Türkiye olmak üzere 28 ülkede yetim çocuklar ve ailelerine yardım ulaştıracak.
"Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla yola çıkarak yardım faaliyetlerinde bulunacak vakıf, başta Türkiye olmak üzere Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Gana, Gine, Hindistan, Irak, İran, Kenya, Lübnan, Mali, Moritanya, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus, Yemen ve Zimbabve'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.
Yardım çalışmaları kapsamında, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden ailelere kumanya, iftar, zekat, fitre ve fidye dağıtımı yapılacak. Bunların yanı sıra yetim çocukların ramazan heyecanlarına ortak olmak için Çocuk Paketi ile bayramlık kıyafetler hediye edilecek.
Yetim Vakfı, 15 aydır bombaların altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı için özel bir çalışma gerçekleştirecek.
Vakıf ayrıca halihazırda destek bekleyen 5 bin yetim çocuğu, ramazan vesilesiyle sponsorluk sistemine katmayı hedefliyor. Hayırseverler zekatlarıyla vakfın sitesi üzerinden bir yetime sponsor olabilecek.
Gazze'den Suriye'ye, Arakan'dan Somali'ye yardım ulaştırılacak
Cansuyu Derneği, ramazanda Türkiye'nin yanı sıra başta Gazze ve Suriye'ye yardımda bulunacak.
Beşir Derneği, başta deprem bölgesi olmak üzere Gazze'den Yemen'e, Arakan'dan Somali'ye yardım ulaştıracak.
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği "Paylaşalım İyiliği, Yaşatalım Kardeşliği" sloganıyla yardım faaliyetleri yürütecek. Umuda Koşanlar Derneği, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde ramazan yardımları yapacak.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ramazan boyunca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara gıda paketi ve nakdi yardım ulaştıracak.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İnsan Vakfı, Mirasımız Kudüs Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği ve Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı de Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.