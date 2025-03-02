Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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