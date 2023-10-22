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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle ulaşım aksadı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Göksel Cüneyt İğde  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Otoyolun İstanbul istikameti Yongalık mevkisinde 3 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otoyolun sol şeridi Karayolları ekipleri tarafından duba ve uyarıcı tabelalarla kapatıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede, yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu.

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