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Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sebahatdin Zeyrek  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

Denizli

Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamındaki gösteri uçuşunu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

İzleyenler, zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

​​​​​​​Gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü.

Bu arada, ören yerine ücretsiz girerek antik kent ve çevresini görme şansı yakalayanlar, travertenlerin bulunduğu alana girmek için yoğunluk oluşturdu.


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