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Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı

Amasya'da oluşan küçük çaplı hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cihan Okur  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı

Amasya

Ezinepazar köyünde oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir süre sonra kayboldu.

Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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