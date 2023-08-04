Amasya'da bir restoranda serçeler müşterilerin yemeklerine ortak oluyor
Amasya'da bir restoranda müşterilerin yemeklerine ortak olan serçeler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Amasya
Kentteki bir restoranda pide kırıntılarını yemeye başlayan kuşlar zamanla restorana ve müşterilere alıştı.
Bazı müşterilerin de özellikle yemeklerinden ayırarak verdiği kırıntılarla karınlarını doyuran kuşlar, tek tek masaları gezerek parçalara ayrılmış pideleri alıp uzaklaşıyor.
Kuşların bu anları da müşteriler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.