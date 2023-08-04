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Amasya'da bir restoranda serçeler müşterilerin yemeklerine ortak oluyor

Amasya'da bir restoranda müşterilerin yemeklerine ortak olan serçeler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Umut Yeşilyurt  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Amasya'da bir restoranda serçeler müşterilerin yemeklerine ortak oluyor

Amasya

Kentteki bir restoranda pide kırıntılarını yemeye başlayan kuşlar zamanla restorana ve müşterilere alıştı.

Bazı müşterilerin de özellikle yemeklerinden ayırarak verdiği kırıntılarla karınlarını doyuran kuşlar, tek tek masaları gezerek parçalara ayrılmış pideleri alıp uzaklaşıyor.

Kuşların bu anları da müşteriler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınıyor.

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