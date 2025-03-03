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Almanya'nın Mannheim kentinde araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu bir kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Almanya'nın Mannheim kentinde araç kalabalığın arasına daldı

Köln

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Mannheim şehir merkezinde bir aracın kalabalığın içine daldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayın ardından başlatılan arama operasyonu kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulanarak, vatandaşların burayı terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

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