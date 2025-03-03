Almanya'nın Mannheim kentinde araç kalabalığın arasına daldı
Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu bir kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Köln
Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Mannheim şehir merkezinde bir aracın kalabalığın içine daldığı belirtildi.
Almanya’nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın içine daldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 3, 2025
• İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
• Aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı
• Mannheim polisi geniş çaplı operasyon başlattı, vatandaşlardan olay… pic.twitter.com/VbpH9r59T2
Açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Olayın ardından başlatılan arama operasyonu kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulanarak, vatandaşların burayı terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.