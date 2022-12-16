Dolar
18.65
Euro
19.77
Altın
1,793.43
ETH/USDT
1,203.30
BTC/USDT
16,872.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin garajında bulunan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Mustafa Kurt   | 16.12.2022
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu Fotoğraf: Mustafa Kurt / AA

Antalya

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından ihbar üzerine aranan bir evde el yapımı patlayıcı bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin K.U'ya ait evin garajında, üzeri siyah naylon poşetlerle kaplı altışar kilogramlık 3 yangın söndürme tüpüyle oluşturulmuş el yapımı patlayıcı ele geçirdiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timinin (PAMİT), ele geçirilen patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde gözlem altına alınmıştır. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu
PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret

Benzer haberler

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu

Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı Messili Arjantin'in kazanmasından yana

Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı Messili Arjantin'in kazanmasından yana
Kumluca'da selden zarar görenlere destek sürüyor

Kumluca'da selden zarar görenlere destek sürüyor
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet