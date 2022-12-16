Dolar
18.66
Euro
19.78
Altın
1,793.56
ETH/USDT
1,196.60
BTC/USDT
16,821.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Hablemitoğlu suikaastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Ihvan Radoykov   | 16.12.2022
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Sofya

Hablemitoğlu suikaastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde Bulgaristan'dan getiren uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu
PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Benzer haberler

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet