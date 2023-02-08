AKUT, ülke çapındaki tüm ekipleriyle deprem bölgesinde
AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede ekip ve gönüllü sayısının artırıldığını, çalışmaların, ülke çapındaki tüm ekiplerin katılımıyla yürütüldüğünü açıkladı.
İstanbul
Derneğin yazılı açıklamasına göre, depremin ilk anından itibaren hızla koordine olan AKUT, 30 ekip ve 639 gönüllüsüyle deprem bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor.
4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 78'i canlı, 33'ü cansız olmak üzere 111 kişi AKUT ekiplerince enkazdan çıkarıldı.
AKUT, tüm ülke çapındaki ekipleriyle deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
- Beykoz Belediyesi, 39 tırlık insani yardım malzemesi gönderdi
Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine 39 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
Beykoz Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, 29 iş makinesi ve 113 personelle görev yaptıkları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altında kalan 4 ü çocuk 7 kişiyi kurtardı.
Afetzedelerin yemek ihtiyacı için bölgede bulunan mobil araçtan da sıcak çorba dağıtımı yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.