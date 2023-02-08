Dolar
18.83
Euro
20.17
Altın
1,875.79
ETH/USDT
1,653.20
BTC/USDT
22,943.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
logo
Gündem

AKUT, ülke çapındaki tüm ekipleriyle deprem bölgesinde

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede ekip ve gönüllü sayısının artırıldığını, çalışmaların, ülke çapındaki tüm ekiplerin katılımıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Fatih Ulaş   | 08.02.2023
AKUT, ülke çapındaki tüm ekipleriyle deprem bölgesinde

İstanbul

Derneğin yazılı açıklamasına göre, depremin ilk anından itibaren hızla koordine olan AKUT, 30 ekip ve 639 gönüllüsüyle deprem bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor.

4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 78'i canlı, 33'ü cansız olmak üzere 111 kişi AKUT ekiplerince enkazdan çıkarıldı.

AKUT, tüm ülke çapındaki ekipleriyle deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

- Beykoz Belediyesi, 39 tırlık insani yardım malzemesi gönderdi

Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine 39 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

Beykoz Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, 29 iş makinesi ve 113 personelle görev yaptıkları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altında kalan 4 ü çocuk 7 kişiyi kurtardı.

Afetzedelerin yemek ihtiyacı için bölgede bulunan mobil araçtan da sıcak çorba dağıtımı yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Twitter, Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi
Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirmeyi sürdürüyor

Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirmeyi sürdürüyor
Avrupa'dan gelen ekipler arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor

Avrupa'dan gelen ekipler arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor
Malatya'dan Sivas ve Ankara tren seferleri başladı

Malatya'dan Sivas ve Ankara tren seferleri başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet