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İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
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Bakan Kurum, depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına tanıklık etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 61 yaşındaki Ahmet Kurt, 65 saat sonra enkazdan çıkarılırken bu anlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tanıklık etti.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 08.02.2023
Bakan Kurum, depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına tanıklık etti

Gaziantep

Nurdağı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı alınca alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin mücadelesi sonucu 61 yaşındaki Ahmet Kurt, depremden 65 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

Isı battaniyesine sarılan depremzede, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu sırada bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kurtarma operasyonunu takip etti, ekibi alkışlayarak kutladı.

Bakan Kurum, daha sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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