Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,874.71
ETH/USDT
1,643.20
BTC/USDT
22,817.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosunda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulmasına tepki gösterdi.

Mustafa Deveci   | 08.02.2023
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosunda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulması hakkındaki soruyu yazılı olarak cevapladı.

Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun itfaiye ekipleri öncülüğünde 8 yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı
Almanya depremzedeler için 80 ton yardım malzemesi gönderecek
Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Türkiye, Twitter’a sorumluluklarını hatırlattı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki

Charlie Hebdo'nun Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etmesi tepki çekti

Bilecikli köylüler Osmanlı yadigarı 500 yıllık top güllelerini özenle koruyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak 40 ülkede hatim okundu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak 40 ülkede hatim okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet