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TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek Aksaray'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
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Aksaray'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zekeriya Karadavut, Ağıt Erdi Ulukaya  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Aksaray'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Yasin Şahin/AA

Aksaray

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Aydoğdu, AA muhabirine, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştüğünü söyledi.

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya düştü. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Pilotların Hakan Zengin ve Hakan Göktürk olduğu öğrenildi.

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