Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek, başarı dileklerini sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.