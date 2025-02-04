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AKOM'dan İstanbul'da şiddetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini bildirdi.

Mücahit Türetken  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
AKOM'dan İstanbul'da şiddetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceği ve gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının başlayacağı kaydedildi.

Yarın öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarıldı.

Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapılırken, kar yağışının cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı uyarı da yapıldı.

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