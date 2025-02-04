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Amasya'da kar etkili oluyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor.

Murat Demirci  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Amasya'da kar etkili oluyor Fotoğraf: Murat Demirci/AA

Amasya

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye yaklaştı.

D-100 kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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