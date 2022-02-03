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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 03.02.2022
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akdeniz'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Antalya ve Mersin'de ambulans servislerine herhangi bir başvuru olmadığını, sahada durumu takip ettiklerini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.03'te Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini, Antalya ve Mersin'de de hissedildiğini belirterek, "İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Sahada durumu takip ettiklerini bildiren Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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