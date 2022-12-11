Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,277.00
BTC/USDT
17,191.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 11.12.2022
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
TRT World Forum 2022'de "Savaşın Gölgesinde Gazetecilik" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Düzce'de depremin izleri okullardaki etkinlik ve oyun terapileriyle siliniyor

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek

Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
1999 depreminin ardından il olan Düzce, yatay mimariyle büyümeye devam ediyor

1999 depreminin ardından il olan Düzce, yatay mimariyle büyümeye devam ediyor
Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet