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TRT World Forum 2022'de "Savaşın Gölgesinde Gazetecilik" paneli düzenlendi

İstanbul'da "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022 kapsamında "Ön cephelerden Bildirmek: Savaşın Gölgesinde Gazetecilik" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 11.12.2022
TRT World Forum 2022'de "Savaşın Gölgesinde Gazetecilik" paneli düzenlendi

Ankara

"Ön cephelerden Bildirmek: Savaşın Gölgesinde Gazetecilik" panelinde konuşan TRT World'de çalışan prodüktör Ubeyde Hitto, savaş bölgelerindeki tecrübelerini paylaştı.

Hitto, "En zoru hikaye olmamak, yalnızca orada olanları aktarmak." ifadesini kullandı.

Savaş bölgelerindeki insanların, sorunları çözebilecekleri umuduyla kendilerini dinleyecek birini bulmak için can attığını kaydeden Hitto, gazetecilere atıfta bulunarak sorun çözmek için orada bulunmadıklarını söyledi.

Hitto, gazetecilerin o insanların sorunlarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmak için bölgede olduğunun altını çizdi.

TRT World muhabirlerinden Melinda Nucifora da konuşmasında savaş bölgesinde güvenilir yerel kaynaklar bulmanın ve birlikte çalışılan ekibe güvenmenin önemine dikkati çekti.

Nucifora, "Kendinizi tehlikeye atıyorsanız, hikayeleri başarılı ve isabetli bir şekilde anlatamazsınız." dedi.

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