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Gündem

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Muhammed Gencebay Gür   | 11.12.2022
İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

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