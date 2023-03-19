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Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında saat 11.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 95 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin 7 kilometre derininde olduğu belirlendi.

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