Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in doğusunda yarından itibaren fırtınanın etkili olacağını bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam ve salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.