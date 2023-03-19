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Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in doğusunda yarından itibaren fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Mümin Altaş  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam ve salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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