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Akdağ Kayak Merkezi'nde kayakseverler kışın tadını çıkarıyor

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2 bin rakımlı Akdağ Kayak Merkezi hafta içi de ilgi görüyor.

Veysel Altun  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Akdağ Kayak Merkezi'nde kayakseverler kışın tadını çıkarıyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi, 1500 metre uzunluğunda pisti, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejiyle kayakseverleri ağırlıyor.

Kayak merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 102 yataklı Ladik Gençlik Kamp Merkezi ile özel bir firmanın 22 yatak kapasiteli oteli bulunuyor.

Atakum'dan kayak yapmaya gelen Mustafa Kuşderci, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır kayak sporu ile ilgilendiğini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli kayak merkezlerinde kayak yaptığını dile getiren Kuşderci, "Amatör olarak kayak yapıyorum ama kayağı çok seviyorum. Samsun'da da böyle bir avantajımız var. Yaklaşık 60 kilometrelik bir mesafede, deniz kıyısından gelip yüksek rakımda kışın tadını çıkarıyoruz burada." dedi.

Her yıl kayak sporunu farklı kayak merkezlerinde yapmaya çalıştığını söyleyen Kuşderci, "İki hafta önce Sarıkamış'ta kayak yapmıştım ailemle beraber. Daha sonra Erciyes'te kaydım. İnşallah planım Palandöken'e gitmek." ifadelerini kullandı.

Kayakseverlerden biyoloji öğretmeni Bülent Bilici, "Bu sene güzel, kar konusunda avantajlıyız. Güzel de bir gün, şanslıyız, güneşli bir güne denk geldik." dedi.

Çiğdem Acar ise ilk defa kayak yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ladik'e ikinci kez geldiğini ve çok sevdiğini aktaran Acar, "Bu kez daha çok eğlendim. Telesiyej özellikle çok eğlenceli. Kayak inanılmaz güzel. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.


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Akdağ Kayak Merkezi'nde kayakseverler kışın tadını çıkarıyor

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