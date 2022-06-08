Dolar
17.11
Euro
18.37
Altın
1,856.70
ETH/USDT
1,791.70
BTC/USDT
30,325.00
BIST 100
2,540.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda hasara neden oldu. Balgat mevkiinden yayındayız Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Çankaya Yıldız Kavşağı’ndan yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehirspor Kulübünü ziyaretinde konuşuyor
logo
Gündem

Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Sarp Özer   | 08.06.2022
Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Ankara

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var
Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
Dışişleri Bakanlığından İran'daki tren kazasına ilişkin taziye mesajı

Benzer haberler

Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine olası harekat açıklaması: Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine olası harekat açıklaması: Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü