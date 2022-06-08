Dışişleri Bakanlığından İran'daki tren kazasına ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'da bugün Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükûmetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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