AK Parti'de "Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması" programı düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 81 ilde şehitler ve vefat eden teşkilat mensupları için Mevlid-i Şerif programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin milli birlik, kardeşlik ve dayanışma açısından tarihi bir dönemeçte olduğunu ifade eden Kaya, bu gelişmelere asla siyaset olarak bakmadıklarını vurguladı.

Milli dayanışmanın, kardeşliğin hukukunu korumakla mükellef oldukları gibi, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakarlığına da sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Kaya, "Devlet, şehidini ve gazisini asla unutmaz." dedi.

"Bu millet için can verenlerin geride bıraktıkları bizim için sadece bir sosyal politika başlığı değil. Sizler bize şehitlerimizin aziz emanetlerisiniz." ifadesini kullanan Kaya, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizin temelindeki anlayışımız dayanışma anlayışının çok ötesinde yer alan bir vefa anlayışı. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hakkı herhangi bir siyasi sürecin karşılığı asla değil. Bu haklar devletimizin kahramanlarına karşı vefasının bir örneği. Bu hassas yaklaşım, dün olduğu gibi bugün de var, yarın da aynı şekilde var olacak."

"Türkiye için terörsüz Türkiye'yi, daha güçlü bir geleceği konuşabiliyoruz"

Yüreklere kök salan acıların bir daha yaşanmaması için gayret ettiklerini belirten Kaya, bir başka annenin kapısının bir daha acı haberle çalınmaması ve ay yıldızlı bayrağın sadece sevinç ve mutlulukların üzerinde dalgalanmasının en temel gayeleri olduğunu vurguladı.

Kaya, şehit yakınları ve gazilerin haklarının hiçbir görüşme veya siyasi sürecin pazarlık konusu olmadığını, devletin vefa borcunu daha da güçlü şekilde yerine getirmesinin görevleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktaya büyük fedakarlıklar ve gayretler neticesinde ulaştığına dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Her türlü terör örgütüyle her şart ve koşulda mücadele yeteneğini çok ileri safhaya kadar gerçekleştirmiş bir devletimiz var. Bu yeteneği koruyan, koruyacak olan bir devletimiz var. Terörün gün be gün küçüldüğünü, yok olduğunu devlet otoritesinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ülkenin her köşesinde tahkim edildiğini ve sınırlarımızın ötesinde de hissedildiğini, güvenlik güçlerimizin yüksek bir kapasiteye ulaştığı bir zeminden hareketle artık bugün Türkiye için terörsüz Türkiye'yi, daha güçlü bir geleceği konuşabiliyoruz. Bu sürecin de en güçlü göstergesi terörün bu topraklarda bir daha herhangi bir boşluk bulamayacak olmasıdır."

Türkiye'nin huzuru için atılan adımların hukuk çerçevesinde ve şehitlerin emaneti ile gazilerin fedakarlığı gözetilerek sürdürüleceğinin altını çizen Kaya, "Bütün bunların sonunda ulaşmak istediğimiz yer de aslında belli. Anaların ağlamadığı, kalkınmanın şahlandığı, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin duasıyla yükselen, hep birlikte büyük güçlü terörsüz Türkiye diyoruz. Bizim hedefimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi bu. AK Partimizin, Cumhur İttifakımızın hedefi bu." dedi.

"Bizim ölçümüz, istikametimiz her zaman nettir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise yapılan hiçbir çalışmanın ve ortaya konulan hiçbir emeğin, şehit ve şehit yakınları ile gazilerin ortaya koyduğu fedakarlığın, iradenin karşılığı olamayacağını söyledi.

Büyükgümüş, millete hizmet etmenin, aziz milleti daha güvenli, daha müreffeh yarınlara hazırlamanın bu kutsi mücadelenin bir parçası niteliğinde olduğunu belirtti.

Zaman zaman aziz şehitlerin hatıralarının çeşitli isimler tarafından istismar edildiğine şahitlik ettiklerine değinen Büyükgümüş, "Burada bizim ölçümüz, istikametimiz her zaman nettir. Sizin duanızın, sizin onayınızın, sizin 'evet hakkımda, hukukumda sizinle birliktedir' demediğiniz hiçbir çalışmanın içerisinde ne AK Parti olur, ne Cumhur İttifakı olur, ne de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ise ülkenin sorunlarını çözmek, Türkiye'yi dünyanın en güçlü devletleri arasına taşımak için seferber olurken, şehitlerin hakkını, henüz doğmamış nesillerin emanetini taşıdıkları bilinciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Ömer İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada, bu milletin büyük bir millet olduğunu, bu devletin büyük bir devlet olduğunu bütün dünya görüyor, bütün dünya biliyor. Şu geldiğimiz noktada yürüyüşümüzün kararlılıkla devam edeceğini, Türkiye'nin ayağa kalktığını, Türkiye Yüzyılı sürecinde dünyanın en güçlü 10 devleti arasına girecek ülkenin Türkiye olduğunu, bölgede nizamı tesis edecek ülkenin Türkiye olduğunu, daha adil bir dünyayı inşa edecek ülkenin de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olduğunu artık dünya alem biliyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur da vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Uygur, "25 yıllık müktesebatımızla, şehitlerimizin, gazilerimizin, şehit ailelerimizin fedakarlıklarıyla, iç cephemizi daha da tahkim ederek, güçlendirerek bu coğrafyada milletin değerlerinden, ülkenin niteliklerinden ödün vermeden Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru inşallah milletimizin her bir ferdiyle şehitlerimizin emaneti olan kardeşlerimizle, gazilerimizle hep birlikte yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.