AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik, "Türkiye'nin demokratik, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, soruları yanıtladı AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik, "Türkiye'nin demokratik, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" süreci ve yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmesi sorulan Usta, sürecin çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

Ülkeye tehdit oluşturabilecek her unsurun bitirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Usta, "Şu anda yasal bir düzenleme ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu çalışmaya aslında çerçeve bir çalışma diyebiliriz çünkü sadece bizim getirdiğimiz birtakım teklifler, kanunlar değil. Burada bütün partilerin uzlaşısıyla birlikte bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak Numan Bey görüşmelerini devam ettiriyor. Buradan güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Hem ülkemizin hem de bölgemizin önünü açacak düzenlemelerin geleceğini de düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni bir terör örgütü yapılanmasının kurulmaması için birtakım düzenlemeler gerektiğini anlatan Usta, "Bu konuda DEM Parti'nin birtakım talepleri, beklentileri var, bunların karşılanmasını arzu ediyorlar. Türkiye'nin demokratik, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek diye düşünüyorum." dedi.

Usta, süreçte yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Gelebilir ama şöyle bir alternatifimiz de olabilir yani çalışmalar devam edebilir, Meclis'imizi kapatırız, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasa da görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda. Önemli olan o uzlaşının ve iki taraflı beklentinin, her kesimin beklentisinin karşılandığı ve Türkiye'de kamuoyunun da taleplerine ve tekliflerine cevap verebilecek bir düzenlemenin geliyor olması." diye konuştu.

Yasa teklifinin genel çerçevesinin nasıl olacağının sorulması üzerine Usta, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızla yaptığımız daha önceki toplantılarda, kendi aramızda yaptığımız istişarelerde devlete karşı işlenmiş birtakım suçlar, evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece."

Usta, düzenlemede KHK'lilerle ilgili bir çalışma olmadığını bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'teki siyasi parti gruplarını ziyaret edeceği" iddiası ile bu hafta yasal düzenlemenin taslağının görülüp görülemeyeceğinin sorulması sonrası Usta, "Bu ziyaretlerde ne çıkacak, ona göre karar verilecektir diye düşünüyorum. 'Taslak görebiliriz.' dersem yanlış olur. Bunun sonucunu tamamen ziyaretlerin neticesinde hep birlikte göreceğiz. Ben olumlu geçeceğini düşünüyorum çünkü herkesin bu konuda açıkçası net olmak gibi bir niyeti, tavrı da var." dedi.

AK Parti'li Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecinin nihayete ermesinin, İsrail'in Filistin'e yönelik işgalinin çözülmesine de katkı sağlayabileceğini belirtti.

"Seçimler zamanında yapılacak, 2028 dedik"

Usta, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Yeni anayasa uzun zamandır konuştuğumuz bir mevzu tabii ki ama Meclis aritmetiği de bir gerçek yani o aritmetiği bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Yeni anayasa ile ilgili tartışmalarda, konuşmalarda açıkçası hiçbir sınır çizilmedi. Yani Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili düzeltilmesi gereken, değiştirilmesi gereken noktalar olabilir mi? Olabilir. Tartışalım mı? Tartışalım. Bunların hepsi açık uçlu olarak tartışıldı ve konuşuldu ama bir taslak, bir metin sunulacak mı derseniz, tüm siyasi partilerin ortak bir metinde uzlaşmasıyla ancak konuşulabilir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi, genel seçimde yüzde 50 artı 1 şartından vazgeçilmesi, parlamenter sisteme dönülmesi veya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne alınması gibi tartışmalara nasıl baktığı sorulan Usta, "Cumhurbaşkanımız da açıklamayı yaptı. Seçimler zamanında yapılacak, 2028 dedik. Anayasa değişikliği olmadan da bunların çözümleri vardır ama şu an için net söylediğimiz 2028 seçim takvimimiz. 50 artı 1 değişir mi değişmez mi? Bunların hepsi dediğim gibi, partilerle yapılan görüşmelerde tartışılıyor. Artısına eksisine bakılabiliyor. Parlamenter sisteme dönmek bence artık Türkiye'nin geldiği bu noktadan sonra doğru bir tartışma olmaz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti milletvekillerinin Meclis Genel Kuruluna "ilgisiz olduğu" iddialarının sorulması üzerine Usta, bu durumu "ilgisizlik" olarak görmediğini, milletvekillerinin komisyon çalışmalarının yürütülmesinde görev alması, kanun teklifi çalışmalarında, araştırma komisyonları toplantılarında veya yurt dışı çalışmasında olması, genel merkez görevleri bulunması gibi durumlardan dolayı "böyle bir algı oluşturulduğunu" aktardı.

Yeni anayasa çalışması için referandum olup olmayacağına yönelik soruya Usta, "Kararlılık ortaya konulur ve 'Anayasa değişikliğine gidelim.' denilirse referanduma elbette ki gidilebilir. Neden gidilmesin." yanıtını verdi.

Ekonomik gidişatla ilgili değerlendirmesi sorulan Usta, bu konuda "beklentilerin farkında olduklarını" dile getirdi. Orta Doğu'da gerilimlerin yaşandığına değinen Usta, "Dünyanın şartlarının düzelmesiyle birlikte Türkiye'deki genişlemeyi ve rahatlamayı da hissedeceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Vatandaşımızı en iyi destekleyeceğimiz bir program olacak"

Düşük gelire sahip aileleri destekleyici bir program üzerine çalıştıklarını bildiren Usta, "Ailenin gelir durumuna bakılması, gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz. Bizi asıl rahatlatacak, emekliyi de veya çalışanı da ekonomik zorluk yaşayan herkesi rahatlatacak asıl meselemiz bu. Bunu da aslında bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak. Bu, vatandaşımızı en iyi destekleyeceğimiz bir program olacak." ifadelerini kullandı.

Usta, "Bu, hayata geçirildiğinde bence pek çok ekonomik sorunu da mali sorunu da vatandaş olarak, ev ortamında insanların daha rahat yaşayabileceği bir standarda ulaşmasını hedeflediğimiz bir çalışma." diye konuştu.

Yasa dışı bahis ve kumarla ilgili yasal düzenleme olup olmadığıyla ilgili Usta, bir çalışma yapıldığını belirterek, "Yasal düzenlemeye ihtiyaç var ama dediğim gibi çalışıyoruz. Burada en büyük risk şu, 'Yasal bahsi kısıtladığınızda herkesi yasa dışına mı sevk edeceksiniz?' Böyle bir çekince de var." dedi.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaya dair değerlendirmesinin sorulması üzerine Usta, şunları kaydetti:

"Deprem döneminde Hatay'daydım. İlk günlerde hem Haluk Levent'i hem de Oğuzhan Bey'i bir sefer gördüm. O da yaptığımız koordinasyon toplantısının sonuna doğru geldiler. Bir fotoğraf çektirdiler ve gittiler. Ben 1 ay sürekli kaldım, sonra tekrar gittim. Sahada bir sefer bile karşılaşmadım, hiç görmedim. Maalesef o dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Başardılar mı? Başardılar açıkçası. O dönem insanlar gittiler, onlara hangi akla hizmetse para verdi, yatırdı. Ben o kadar konteyner kent gezdim, o kadar ev ziyareti yaptım. Bir çöp dahi, 'Evet, bu bana Ahbap'tan geldi.' diyeni görmedim ve duymadım."

"AK Parti'li belediyelere de soruşturmalar, incelemeler geliyor"

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin iddialarının sorulması üzerine Usta, "Bizim şu anda Meclis'te gündemimize öyle bir şey gelmedi. Öyle bir komisyon çalışması ile ilgili bir gündemimiz henüz oluşmadı. Bunlar da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Meclis'te dokunulmazlığı daha önce kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Ama bunun için fezlekelerin gelmesi gerek." dedi.

Leyla Şahin Usta, "Meclis'i temmuz sonu, en geç ağustos başı kapatmak ve rutin ara verip sonrasında tekrar çalışma tablomuz var." diye konuştu.

Usta, "yalnızca CHP'li belediyelere operasyon yapıldığı, AK Parti'li belediyelere dokunulmadığı" iddialarının sorulması üzerine, "AK Parti'li belediyelere de soruşturmalar, incelemeler geliyor. Bunlar tamamen CHP'nin kendini kurtarma operasyonları maalesef. Yahu belediyelerinde sorun yoksa, hırsızlık yoksa, yolsuzluk yoksa, hiçbir şey yoksa ortada, nasıl gidip operasyon yapılıyor?" açıklamasında bulundu.

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmesi istenen Usta, "Bunları yapmak hepimizin sorumluluğu, geç bile kaldığımızı düşünüyorum açıkçası. Daha önceden bu tedbirler, bu cezai düzenlemeler hayata geçirilseydi belki bir çocuğumuzun, belki farklı çocuklarımızın ölmesini veya yaralanmasını engelleyebilirdik diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur, hayır olur. Tek bir yasayla, tek bir kanunla bitmez tabii ki. Bu gelişen bir süreç. Takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.