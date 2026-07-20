Bakan Kurum'dan İstanbul Tuzla'daki kentsel dönüşüme ilişkin paylaşım

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, "Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha. Milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor" notuyla, İstanbul Tuzla'daki kentsel dönüşüme ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, depreme dayanıklı olmadığı tespiti üzerine evleri kentsel dönüşüme alınan ve yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Hak sahiplerinden Sıdıka Koca, evlerinin daha önce depreme dayanıksız olduğunu belirterek, "Bizim evlerimiz çürümüştü, o dönem bütün demirleri çıkmıştı. Millet belediyeye gitti, şikayet etti. Belediye başkanının kararıyla bu evden çıktık. Allah razı olsun. İyi ki de çıkmışız. Bizi çürük binadan kurtardılar. Bin şükür; gönül rahatlığıyla uyuyorum, Sanki bütün dünyayı bana vermişler gibi oldum. Ödemeler de iyi insanı boğmuyor." ifadesini kullandı.

Evlerinin sağlamlığına güvenmeyenlerin başvuru yaparak evlerini yenilemesi tavsiyesinde bulunan Koca, "Devlet bizim babamız. Devlet bizim iyiliğimizi ister. Devlet bizim perişan olmamızı istemez." dedi.

Sıdıka Koca'nın eşi Muzaffer Koca da evin anahtarını aldıktan sonra yaşadığı duyguları, "Devletimiz Allah razı olsun buraya el attı. Rezerv alanlarını yaptı. Binamızı yaptı, teslim etti, biz anahtarımızı aldık. Evime girdim duygulandım. Yani ağladım, kendi evime geldiğim için göz yaşlarımı tutamadım." sözleriyle paylaştı.

"Kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz evlerimiz oldu"

Hak sahiplerinden Mesut Keleş ise binaların teknik denetimlerle, TOKİ'nin yaptığı çalışmalarla inşa edildiğini vurgulayarak, "Gayet düzgün bir şekilde yapıldı. Kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz evlerimiz oldu. Bu dönüşüm olmasaydı kim bilir kaç kişi ölecekti?" diye konuştu.

Yeni konutların konforunu, "Cennet gibi" diye niteleyen Nigar Lale de "Birazcık bu odada uyurum. Biraz geçerim diğer odada uyurum. Biraz geçerim çocuk odasında uyurum. Şahane oldu." değerlendirmesinde bulundu.

263 bağımsız bölümün inşası tamamlandı

Konuya ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 232'si konut, 31'i iş yeri olmak üzere 263 bağımsız bölümün inşasının tamamlandığı bilgisine yer verildi.

Proje kapsamında depreme dayanıklı, enerji dostu, yeşil alanları ve parklarıyla modern yaşam alanlarının inşa edildiği belirtilen açıklamada, hak sahiplerinin mart ayı itibarıyla yeni evlerine taşınmaya başladığı bildirildi.