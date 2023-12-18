AIPA "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi" hazırladı
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Türkiye'nin eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik rehber olması amacıyla "Eğitimde Yapay Zeka (EYZ) Politika Belgesi" hazırladı.
Ankara
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre belge, eğitim ve öğretimde yapay zeka kullanımı konusunda kapsamlı bir rehber sunarak, Türkiye'de eğitimde teknolojik dönüşümün öncülüğünü yapıyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan AIPA Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekada son yıllardaki gelişmelerin neredeyse tüm ülkelerin bu konuya öncelik vermesini zorunlu kıldığını belirtti.
Bu gelişmeler ışığında artık yapay zekanın geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, yapay zekanın, başta ekonomik kalkınma olmak üzere ülkelerin ulusal stratejilerinin olmazsa olmazı haline geldiğinin altını çizdi.
AIPA ailesi olarak "önce eğitim" diyerek ilk politika belgelerini bu alanda açıklamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Küçükşabanoğlu, 27 milyonu bulan yeni nesil gençlerin donanımlı bir eğitim almasının, Türkiye'nin geleceği için çok kritik olduğunu vurguladı.
Küçükşabanoğlu, eğitimde yapay zekanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin neredeyse dörtte birini oluşturan eğitim camiamızın yapay zekayı gündemine almak demek, güçlü ekonomi demektir. Eğitim camiamızın yapay zekayı gündemine alması demek, yapay zekanın 2030 yılına kadar bu alanın oluşturacağı yaklaşık 16 trilyon dolarlık ekonomik pastadan payını alıp, ülkemizin ilk 10 ekonomiye girme hedefini yakalaması demektir. Artık geleceğe geç kalmamalıyız. Dijital çağda, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten ve geliştiren bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu hedefe ulaşmanın yolu, yapay zeka eğitimine verilen önemi artırmaktan geçer. Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak, yaklaşık 3 yıldır yaptığımız yapay zeka algısı araştırmaları ve sektörün önde gelen teknoloji şirketleriyle temaslarımız sonrasında Türkiye'nin teknolojik dönüşümü ve küresel rekabet gücünün artırılmasının eğitim sistemimizin güncellenmesiyle olacağına inanıyoruz. Müfredat, günümüz dünyasının öğrenme dinamikleri göz önünde bulundurularak uzun vadeli olarak güncellenmelidir."
Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi ve dünya standartlarında bir eğitim sistemi kurmasının, yapay zeka alanında yetişmiş insan kaynağının artırılmasıyla mümkün olduğunu belirten Küçükşabanoğlu, yapay zeka üniversitesinin ve liselerinin kurulmasının, bu alanda liderlik etmeyi hedefleyen Türkiye için büyük bir fırsat olacağının altını çizdi.
"Yapay zeka hayati önem taşıyor"
AIPA Eğitim Komisyonu Başkanı Abdulkadir Özbek de eğitimde yapay zeka teknolojisinin kullanımının, her zaman insan odaklı ve ahlaki normlara uygun tasarımla ele alınarak, her öğrencinin öğrenme deneyimini ve becerilerini, öğretmenlerin yeteneklerini ve yönetim sistemlerini güçlendirmeyi hedeflemesi gerektiğini kaydetti.
Yapay zekanın eğitim süreçlerinde aktif kullanımı ile kazanılacak zamanın öğretmen ve öğrenci arasındaki sosyal duygusal bağların daha da kuvvetlendirilmesine katkı sağlamasının önemine işaret eden Özbek, şunları ifade etti:
"Bu belge, öğrencilere kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmak, öğretmenlerin özelleştirilmiş materyaller ve müfredatlar oluşturmasını kolaylaştırmak ve öğrenci performans verilerinin analiziyle daha doğru ve hızlı karar alma imkanları sağlamak gibi eğitimde yapay zeka kullanımının faydalarını vurgulamakla birlikte, eğitimde yapay zeka kullanımına dair önemli öneriler ve stratejiler sunmaktadır.
Öneriler arasında, öncelikle yüksek lisans seviyesinde araştırmalara odaklanan 'Cahit Arf Yapay Zeka Üniversitesi'nin ve 'Yapay Zeka Liseleri'nin kurulması, eğitimde yapay zeka seferberliği ilan edilerek tüm öğretmenlere yapay zeka eğitimi verilmesi, yapay zeka alanında istihdamın desteklenmesi, yapay zeka okuryazarlığının artırılması, eğitim müfredatının güncellenmesi ve eğitim teknolojilerine dair yapılacak yatırımların teşvik edilmesi gibi çok önemli başlıklar yer alıyor. Bu öneriler, eğitimde yapay zeka teknolojilerinin sorumlu ve etkili kullanımını teşvik ederken, Türkiye'nin küresel teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve güçlü bir ekonomi sağlaması için hayati önem taşıyor."