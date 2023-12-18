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İskenderun Acil Durum Hastanesinde doğan ilk bebeğe "Ecrin" adı verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hizmete açılan İskenderun Acil Durum Hastanesinde dünyaya gelen ilk bebeğe "Ecrin" ismi verildi.

Ali Kemal Zerenli  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
İskenderun Acil Durum Hastanesinde doğan ilk bebeğe "Ecrin" adı verildi

Hatay

27 Mart'ta temeli atılan ve 27 Kasım’da açılışı yapılan 200 yataklı sağlık merkezinde, Öznar ve Ersen Bıçkıcı çiftinin kızı dünyaya geldi.

Çift, 3 kilo 460 gram doğan çocuklarına "Ecrin" adını verdi.

Hastanenin doğum servisinin hizmete girdiği ilk günde, ilk doğumun da gerçekleştiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hacı Cerit Karaçay, "Hastanemizde ilk ameliyatımızı, ilk sezaryen doğumumuzu yaptırmış olduk. Bebeğimiz oldukça sağlıklı, 3 kilo 460 gram doğdu." dedi.

4'üncü bebeklerini dünyaya getirdiğini belirten anne Öznar Bıçkıcı da, hastaneye ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

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