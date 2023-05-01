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Ağrı'da bulunan Kösedağ karla kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, kar yağışıyla beyaza büründü.

Yasin Çavdar  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Ağrı'da bulunan Kösedağ karla kaplandı Fotoğraf: Yasin Çavdar/AA

Ağrı

İl ve ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen 3 bin 433 rakımlı Kösedağ da mayıs ayında karla kaplandı.

Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.

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Ağrı'da bulunan Kösedağ karla kaplandı

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