Ağrı'da bulunan Kösedağ karla kaplandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, kar yağışıyla beyaza büründü.
Ağrı
İl ve ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.
Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen 3 bin 433 rakımlı Kösedağ da mayıs ayında karla kaplandı.
Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.